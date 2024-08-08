Пятеро жителей Ингушетии задержаны за вымогательство миллионов рублей и нападения на бизнесмена в Петербурге – видео

Утром 7 августа в Санкт-Петербург доставили пятерых жителей Ингушетии, подозреваемых в вымогательстве у 53-летнего предпринимателя. Мужчина развивал в Казахстане сеть автомобильных заправок, но бизнес прогорел.

Следствие полагает, что в январе 2023 года ныне задержанные связалась с предпринимателем и потребовала $100 тысяч компенсации бывшему инвестору.

Мужчина ответил, что остается с бывшим партнером на связи и выполняет обязательства. Тогда злоумышленники объяснили, что долг перепродан. А на встрече возле торгового комплекса на Байконурской улице силой усадили в автомобиль, угрожали расправой семье жертвы.

Мужчина отдал $100 тысяч, но полиции о случившемся не рассказал. В марте 2024 года мужчину с супругой подкараулили в подземном паркинге в Приморском районе. Вымогатели требовали 50 млн рублей. На сборы дали три дня, угрожая расправиться с детьми жертвы.

Не получив суммы, спустя два месяца злоумышленники организовали нападение на предпринимателя на Комендантском проспекте. Полицией заведено уголовное дело о вымогательстве.

Личности злоумышленников были оперативно установлены. Им от 26 до 55 лет. Полицейские выясняют, участвовал ли коллектив в аналогичных преступлениях.

Видео: пресс-службы ГУ МВД