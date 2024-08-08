Трое погибли в ДТП в Гатчинском районе

На Киевском шоссе 7 августа в 20:45 при движении в сторону Выры Гатчинского района автомобиль марки Volkswagen выехал на встречную полосу, съехал с дороги, столкнулся сначала с силовым ограждением, затем с деревом.

В результате ДТП водитель и двое мужчин-пассажиров 40-45 лет на вид скончались на месте происшествия. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: t.me/spb_police78