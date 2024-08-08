Женщина задержана за убийство на глазах у сына в Ленобласти

На даче в деревне Кривко Приозерского района найдено тело 59-летнего мужчины с колото-резаной раной груди. По версии следствия, к преступлению причастна супруга умершего.
Женщина ударила мужчину в грудь колюще-режущим предметом. Пострадавший скончался на месте. Все произошло на глазах их сына, он и обратился в полицию.
Заведено уголовное дело. Подозреваемая задержана. По предварительным данным, убийство произошло после совместного распития алкогольных напитков.
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