Женщина задержана за убийство на глазах у сына в Ленобласти

На даче в деревне Кривко Приозерского района найдено тело 59-летнего мужчины с колото-резаной раной груди. По версии следствия, к преступлению причастна супруга умершего.

Женщина ударила мужчину в грудь колюще-режущим предметом. Пострадавший скончался на месте. Все произошло на глазах их сына, он и обратился в полицию.

Заведено уголовное дело. Подозреваемая задержана. По предварительным данным, убийство произошло после совместного распития алкогольных напитков.