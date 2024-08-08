Пенсии работающим пенсионерам будут индексировать дважды в год

Автор: Гузель Галимова
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Индексация страховых пенсий, которые положены работающим пенсионерам, с 2025 года будет проходить в два этапа: в феврале и апреле. Об этом сообщает Соцфонд России.

Закон об этой индексации работающим пенсионерам вступит в силу с 1 января 2025 года. Но непосредственно сама индексация состоится с 1 февраля 2025 года, и далее ежегодно.

Зимой пенсия будет проиндексирована целиком, с 1 апреля повышение затронет только страховую часть.

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23.07.2024 256
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