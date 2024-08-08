Стали известны даты проведения «Кросса Нации» в Петербурге и Ленобласти

Самое массовое спортивное мероприятие на территории России «Кросс нации» состоится 14 сентября в Петербурге и 21 числа — в Ленобласти.

В Северной столице мероприятие снова пройдет на территории природного заказника Озеро Щучье, лыжная база «Прибой». По планам забеги будут на дистанции в 5,5 км и девять км, где участникам придётся бежать к победе по лесным тропам и грунтовым дорожкам. В связи с этим необходимо позаботиться о соответствующей экипировке и обуви, отмечают организаторы.

Участие — бесплатное, но с возрастными ограничениями — от 14 лет. Регистрация доступна через «Госуслуги».

В Ленобласти забег пройдёт в городе Сосновый Бор на дистанции в один, четыре и восемь км. Сбор участников состоится на улице Соколова, 7. План мероприятия такой:

с 08:30 до 11:00 — регистрация участников;

с 11:00 до 11:30 — распределение участников по стартовым карманам;

с 11:30 до 12:00 — церемония открытия мероприятия;

в 12:00 — старт на дистанции 1 000 метров;

в 12:25 — старт на дистанцию 8 000 метров;

в 12:40 — старт на дистанции 4 000 метров;

в 13:30 — награждение победителей и призеров;

с 15:00 — начнётся отъезд команд и выдача протоколов.

Впервые «Кросс Нации» проводили в 2004 году.