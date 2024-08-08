В это воскресенье до Гатчины можно будет доехать в «туристическом вагоне»

Автор: Гузель Галимова
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В воскресенье, 11 августа, с Балтийского вокзала Петербурга в Гатчину отправится «туристический вагон».

электричка
Фото: baltphoto.ru

Поезд №6329 с «туристическим вагоном» будет отправляться с вокзала в 10.55 и прибывать в Гатчину в 11.56. Услугу можно оформить в 8 и 9 кассах вокзала, сообщили в СЗППК.

До Выборга «Ласточка» с «туристическим вагоном» отправится в субботу, 10 августа с Финляндского вокзала. Ранее ivbg.ru публиковал подробное расписание.

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31.07.2024 177
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