Четыре человека пострадали в ДТП на трассе «Нарва» — фото

Автор: Гузель Галимова
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Серьезное ДТП произошло вечером 8 августа на трассе «Нарва»в Ломоносовском районе Ленобласти.

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе «Нарва» - фото трасса «Нарва», Ленобласть, ДТП
Четыре человека пострадали в ДТП на трассе «Нарва» - фото трасса «Нарва», Ленобласть, ДТП
Четыре человека пострадали в ДТП на трассе «Нарва» - фото трасса «Нарва», Ленобласть, ДТП
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВКонтакте

У съезда на село Русско-Высоцкое столкнулись автомобили «Лада» и BMW. По предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека: двоих взрослых госпитализировали в тяжелом состоянии, двоих детей — с травмами средней степени тяжести.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Четыре человека пострадали в ДТП на трассе «Нарва» - фото трасса «Нарва», Ленобласть, ДТП
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