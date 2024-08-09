Четыре человека пострадали в ДТП на трассе «Нарва» — фото

Серьезное ДТП произошло вечером 8 августа на трассе «Нарва»в Ломоносовском районе Ленобласти.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВКонтакте
У съезда на село Русско-Высоцкое столкнулись автомобили «Лада» и BMW. По предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека: двоих взрослых госпитализировали в тяжелом состоянии, двоих детей — с травмами средней степени тяжести.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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