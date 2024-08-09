Доставка грузов из Китая в Петербург сократилась на 10 суток

По Северному морскому пути запущен новый транспортный маршрут, который позволяет сократить время доставки грузов на 10 суток.

Теперь товары из азиатских стран будут напрямую доставляться в порт Санкт-Петербурга по Северному Ледовитому океану, минуя транспортные задержки на Транссибирской магистрали. Время доставки грузов сократилось на 10 суток — до 25 дней, передает «Коммерсант».

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По статистике компании «Деловые линии», за первое полугодие 70% от всех перевозок отводится импорту из Китая, 60% из которых доставляются в европейскую часть страны. Чаще всего заказывают запчасти, промышленное и электронное оборудование.