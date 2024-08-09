В квартире петербуржца обнаружили схрон оружия и украинскую форму

Сотрудники силовых структур обнаружили схрон с оружием и украинской формой в квартире на Кадетской линии Васильевского острова Петербурге.

Фото: 78.ru

По данным издания 78.ru, тайник был найден в ходе обысков по уголовному делу о незаконном обороте оружия. Внутри находились шесть гранат в разобранном виде и 14 автоматов, а также пулемет и украинская форма.