В воскресенье, 11 августа, в Ленобласти на транспортной развязке федеральных трасс А-180 «Нарва» и А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в направлении Гатчины полностью перекроют съезд для проведения дорожных работ, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

11 августа с 9:00 до 11:00 на 35 километре А-120 и на 55 километре А-180, в районе деревни Черемыкино Ломоносовского района пройдут дорожные работы по устранению размыва откоса насыпи.

На этот период будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место произведения работ, а также смонтирована световая сигнализация.