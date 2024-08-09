Глобальное потепление наглядно: в Сети вирусятся кадры супругов на фоне огромного ледника с разницей в 15 лет

Супруги из Швейцарии показали, что стало с огромным ледником, у которого они фотографировались 15 лет назад.



Тем, кто не придает особого значения глобальному потеплению или считает, что это одна из теорий заговора, супружеская пара из Швейцарии решила продемонстрировать, насколько серьезная ситуация с климатом наблюдается в мире.

Швейцарцы решили показать семейный снимок на фоне огромного ледника, сделанный еще 15 лет назад, и сравнили его со свежей фотографией на том же самом месте. За этот период массивная глыба льда почти полностью исчезла, превратившись в озеро.

Фото: Открытые источники