Александр Дрозденко выступил за срочный ремонт набережной в Выборге

Работы необходимо завершить до наступления осени.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил частично обрушившуюся набережную в Выборге. Глава 47-го региона считает, что восстановительные работы следует начинать как можно скорее, чтобы успеть до наступления осенних штормов.

Надо сделать до осенних штормов, вода будет подниматься, надо успеть до морозов, до льда. Для меня более предпочтителен краткосрочный вариант – полный демонтаж подпорной стенки с решеткой и заново ее монтаж, — предложил губернатор.

При этом озвученная стоимость ремонта объекта в 4 миллиарда рублей, заявил Александр Дрозденко, является неподъемной для региона.

Мы даже не будем вести переговоры, это для нас неподъемная сумма, за такие суммы мы работать не будем. Необходимо искать альтернативу, оптимизировать процессы, — озвучил глава региона.

Губернатор добавил, что Ленобласть готова выделить на восстановительные работы только один миллиард рублей.