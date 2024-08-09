Жителей Ленобласти и Петербурга просят приютить животных из Курской области

Один из крупнейших приютов для животных в Курской области просит помощи у жителей регионов в передержке постояльцев.
Приют «Право жить», находящийся в Курской области, просит у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов взять на передержку животных.
Наш приют «Право жить» находится в 30 км от Курска ближе именно к той стороне, где сейчас идут ожесточённые бои. Мы очень надеемся на лучшее, но как будут развиваться события, мы до конца не знаем. Нас уже сейчас просят принять других животных, — обратилась администрация приюта.
Сейчас приют уже вывозит постояльцев в другие регионы, первые зоотакси в Петербург и Москву прибудут в воскресенье, 11 августа.
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