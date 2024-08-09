Ровно 80 лет назад, 9 августа 1944 года, завершилась Ленинградская битва. Сегодня, 9 августа, в честь этого события Александр Дрозденко возложил цветы к стеле «Город воинской славы» в Выборге.

Сегодня 80 лет со дня победы в Ленинградской битве. В этой дате – прорыв и снятие блокады Ленинграда и Дорога Жизни, Невский пятачок, Ораниенбаумский плацдарм, Синявинские высоты, Свирская победа и множество безвестных подвигов воинов и гражданского населения города и области. Будем хранить их в сердце и будем достойны этой великой истории, — отметил Александр Дрозденко.

9 августа 1944 года была победоносно завершена битва за Ленинград – самое длительное сражение Великой Отечественной войны, начавшееся 10 июля 1941 года и длившееся 900 дней. Битва за Ленинград унесла многие сотни тысяч жизней советских людей.

Подвиги советских солдат и простых жителей Ленинграда навсегда останутся образцом истинного мужества, сплоченности, а также непоколебимой воли к победе.