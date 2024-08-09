Перминов о транспортной инфраструктуре Ленобласти: «Наши дороги становятся образцовыми»

На сегодняшний день дороги Ленобласти являются одними из самых загруженных в России. Дальнейшее совершенствование транспортной инфраструктуры — крайне важная задача региона, заявил сенатор.
Не так давно в Ленинградской области было запущено движение по участку федеральной трассы от Межозерного до Городца в Лужском районе. На открытии обновленной транспортной артерии присутствовали министр транспорта России Роман Старовойт и губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.
Как отметил сенатор Сергей Перминов, выполненные работы на этом отрезке федеральный трассы не только повышают комфорт и безопасность движения, но и положительно влияет на грузопоток в Белоруссию. При этом в планах региона и дальше развивать транспортную инфраструктуру — только в этом году порядка 200 километров региональных дорог ждет обновление. Прямо сейчас, подчеркивает член Совфеда, проводятся масштабные дорожные работы на Колтушском шоссе в Янино.
Проводимый комплекс мер по модернизации транспортной инфраструктуры уже обеспечил дорогам 47-м региона звание образцовых, считает сенатор. Качество реализации проектов в этой сфере отмечают и на федеральном уровне.