Перминов о транспортной инфраструктуре Ленобласти: «Наши дороги становятся образцовыми»

На сегодняшний день дороги Ленобласти являются одними из самых загруженных в России. Дальнейшее совершенствование транспортной инфраструктуры — крайне важная задача региона, заявил сенатор.

Не так давно в Ленинградской области было запущено движение по участку федеральной трассы от Межозерного до Городца в Лужском районе. На открытии обновленной транспортной артерии присутствовали министр транспорта России Роман Старовойт и губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Как отметил сенатор Сергей Перминов, выполненные работы на этом отрезке федеральный трассы не только повышают комфорт и безопасность движения, но и положительно влияет на грузопоток в Белоруссию. При этом в планах региона и дальше развивать транспортную инфраструктуру — только в этом году порядка 200 километров региональных дорог ждет обновление. Прямо сейчас, подчеркивает член Совфеда, проводятся масштабные дорожные работы на Колтушском шоссе в Янино.

Правительство Ленинградской области уделяет значительное внимание развитию транспортной инфраструктуры. Это абсолютно естественно, поскольку дороги региона — одни из самых загруженных в России. Последовательно проводится работа по анализу «узких мест», осуществляется планирование, проекты в дорожной сфере реализуются тщательно, — цитирует сенатора 47channel.

Проводимый комплекс мер по модернизации транспортной инфраструктуры уже обеспечил дорогам 47-м региона звание образцовых, считает сенатор. Качество реализации проектов в этой сфере отмечают и на федеральном уровне.

Как справедливо отметил губернатор региона Александр Дрозденко, наши дороги становятся образцовыми. Качество реализации проектов высоко оценивается и на федеральном уровне. Эта важная для удобства наших жителей и развития экономических процессов работа обязательно будет продолжаться, а ее результаты будут служить на благо региона и нашей страны, — добавил сенатор.