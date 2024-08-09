В Японии объяснили, почему Токио не требует извинений от США за ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки

Это связано с тем, что Япония сильно зависит от Вашингтона как экономически, так и плане безопасности.

Токио не может критиковать Америку и требовать у нее извинений за ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки. Как заявил профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо, Япония сильно зависит от США во многих аспектах.

Во-первых, Япония находится в подчинении у США с конца Второй мировой войны, она зависит от США в сфере обеспечения ее безопасности. Япония защищена так называемым американским «ядерным зонтиком». Поэтому Япония не может открыто критиковать США за атомные бомбардировки, — цитирует Камикубо РИА Новости.