В Японии объяснили, почему Токио не требует извинений от США за ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки

Это связано с тем, что Япония сильно зависит от Вашингтона как экономически, так и плане безопасности.
Токио не может критиковать Америку и требовать у нее извинений за ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки. Как заявил профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо, Япония сильно зависит от США во многих аспектах.
Во-первых, Япония находится в подчинении у США с конца Второй мировой войны, она зависит от США в сфере обеспечения ее безопасности. Япония защищена так называемым американским «ядерным зонтиком». Поэтому Япония не может открыто критиковать США за атомные бомбардировки, — цитирует Камикубо РИА Новости.
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24.07.2024 221