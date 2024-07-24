В Токио возмутились введением Россией санкций против Японии

При этом сама Япония продолжает санкционное давление на РФ.

В Токио выразили протест России после введения санкций против японских граждан. Генсекретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси считает недопустимым решение РФ о вводе ограничений.

Подобные меры ограничивают законную деятельность японских компаний и являются абсолютно неприемлемыми <…> Япония продолжит предпринимать все возможные меры для защиты корпораций и бизнес-деятельности в России, — цитирует Хаяси РИА Новости.

В России тем временем подчеркнули, что введение санкций — зеркальная мера в ответ на недружественные действия Японии.