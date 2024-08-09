Илон Маск пригрозил президенту Венесуэлы сжечь лазером его усы

Такую угрозу американский предприниматель оставил в своих соцсетях после того, как в Венесуэле ограничили работу соцсети, принадлежащей Маску.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск обратился в грубой форме к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро после того, как в стране ограничили работу социальной сети, принадлежащей американскому миллиардеру.

Мы подпалим ему усы из космоса, — написал Илон Маск в своем личном блоге.