Илон Маск пригрозил президенту Венесуэлы сжечь лазером его усы

Автор: Анастасия Щербакова
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Такую угрозу американский предприниматель оставил в своих соцсетях после того, как в Венесуэле ограничили работу соцсети, принадлежащей Маску.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск обратился в грубой форме к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро после того, как в стране ограничили работу социальной сети, принадлежащей американскому миллиардеру.

Мы подпалим ему усы из космоса, — написал Илон Маск в своем личном блоге.
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01.08.2024 202
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