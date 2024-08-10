Торговые сети предупредили о росте цен на ноутбуки и компьютеры

Подорожание может составить до 10%, не исключили игроки рынка.

В России в сентябре ожидается рост цен на ноутбуки и персональные компьютеры. Подорожание составит в пределах 10%, пишут «Известия», ссылаясь на ретейлеров.

Рост цен на электронику будет вызван подорожанием комплектующих. Особенно прибавят в стоимости бюджетные модели ноутбуков и компьютеров в ценовом сегменте до 70 тысяч рублей.

На цену ноутбуков в первую очередь влияет процессор — это самый дорогой элемент. В сложившейся ситуации получается, что чем дешевле лэптоп, тем больше будет рост его цены в процентном отношении, рассказал источник.