Представлен топ самых популярных поддержанных авто у россиян

Лидером рейтинга внезапно стал автомобиль корейского бренда.
По итогам июля самым популярным автомобилем в эконом-сегменте на вторичном рынке России стал Kia Rio. На эту модель пришлось больше всего сделок по купле-продаже.
Как выяснили «Известия», сейчас средняя цена на Kia Rio составляет 1,38 млн рублей. Следом в рейтинге разместились Lada Granta (693 тыс. рублей) и Lada Vesta (1,11 млн рублей).
В среднем ценовом сегменте лидирует Toyota Camry (2,89 млн рублей) и ВMW 5 Series ( 4,11 млн рублей).
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07.08.2024 158