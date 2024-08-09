Представлен топ самых популярных поддержанных авто у россиян

Лидером рейтинга внезапно стал автомобиль корейского бренда.

По итогам июля самым популярным автомобилем в эконом-сегменте на вторичном рынке России стал Kia Rio. На эту модель пришлось больше всего сделок по купле-продаже.

Как выяснили «Известия», сейчас средняя цена на Kia Rio составляет 1,38 млн рублей. Следом в рейтинге разместились Lada Granta (693 тыс. рублей) и Lada Vesta (1,11 млн рублей).

В среднем ценовом сегменте лидирует Toyota Camry (2,89 млн рублей) и ВMW 5 Series ( 4,11 млн рублей).