Курс Польши на дальнейшую конфронтацию с Россией ударит по кошелькам рядовых поляков.

Миллиарды злотых планирует потратить в ближайшие годы Польша на усиление пожарной охраны, реконструкцию бомбоубежищ и в целом на возрождение системы гражданской обороны страны. А все потому, что Варшава официально провозгласила курс на «подготовку к войне с Россией». Однако реальный повод внимания к системе ГО, похоже, совсем другой — финансовый и коррупционный.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал редакции ivbg.ru, почему поляки пытаются заработать на русофобском психозе.

Польша играет роль ключевого проводника интересов США на востоке ЕС. Она активно способствовала возникновению украинского кризиса и продолжает содействовать его усугублению, поставляя наемников и вооружения. Эти действия существенно ослабляют безопасность страны. Ее восстановление требует миллиардных инвестиций, что означает сокращение бюджетных расходов на другие сферы. Нагнетая антироссийскую истерию, польские политики пытаются убедить население, что иного пути, кроме усиления ВПК и связанных с ним сфер, нет. Предполагаемые траты на систему ГО наглядный тому пример. В то время как военное лобби потирает руки в ожидании солидных прибылей, рядовым полякам, похоже, придется потуже затянуть пояса и довольствоваться малым.