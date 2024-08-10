В Госдуме предложили ввести «школьный кешбэк» перед 1 сентября

С такой инициативой выступил вице-спикер парламента.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России программу «школьный кешбэк» для поддержки семей при покупке товаров к началу учебного года.

Согласно инициативе, кешбэк будет распространяться не только на канцелярские товары, но и на учебники, школьную форму, рюкзаки и другие необходимые для школы покупки.

В беседе с РИА Новости Чернышов отметил, что цены на школьные принадлежности ежегодно растут минимум на 10%, что в среднем составляет около 25 тысяч рублей на одного ребенка. Сбор троих детей в школу может обойтись семье дороже, чем их совокупный доход за месяц.