Роскачество: большинство школьной одежды в России производится с нарушениями

Более 60% провороненных известных брендов изготавливают школьную одежду с нарушениями обязательных требований.

Эксперты Роскачества проверили 26 образцов брюк для мальчиков от популярных российских, китайских, узбекских, армянских и турецких брендов. Выяснилось, что 16 из них (более 60%), не соответствуют установленным нормам.

Так, 30% компаний выпускают фальсифицированную продукцию, выяснили «Известия». Компании допускали ошибки в маркировке, а заявленный состав изделий не соответствовал реальному.

Кроме того, четыре бренда нарушили требования по содержанию опасного фенола, четыре предприятия не соблюли нормы по воздухопроницаемости, а два других — по влагопроницаемости подкладки.

В итоге информация о выявленных нарушениях была передана Роспотребнадзору. Одной из организаций уже было выдано предписание о приостановке продаж.