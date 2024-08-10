Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян в мессенджерах

Специалисты «Лаборатории Касперского» предупреждают о новой мошеннической схеме.

В России активно распространяется новая мошенническая схема. Злоумышленники создают групповые чаты в мессенджерах, используя фейковые аккаунты, якобы принадлежащие руководителям компаний.

Как рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в беседе с РИА Новости, в этих чатах «руководители» предупреждают реальных сотрудников о якобы предстоящих проверках и звонках от правоохранительных органов.

Цель мошенников — выманить у жертв личные данные или даже вынудить их взять кредит. Для этого они пытаются создать атмосферу срочности и паники среди работников.

Чтобы не попасться на эту уловку, эксперт советует тщательно перепроверять любую информацию, поступающую даже от знакомых лиц. Необходимо связаться с человеком, который предупреждает о проверке, напрямую по рабочему телефону, чтобы убедиться в подлинности сообщения.