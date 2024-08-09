Мошенники начали предлагать россиянам «ускорить» работу YouTube

В России появилась новая мошенническая схема, связанная с замедлением YouTube.

Злоумышленники предлагают воспользоваться услугами специальных приложений или VPN-сервисов, которые якобы помогут устранить проблемы в работе видеохостинга и вернуть прежнее качество. Об этом сообщает пресс-лужба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

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Правоохранители предупреждают, что мошеннические приложения заражают устройства пользователей вирусами. В результате злоумышленники получают доступ к компьютерам юзеров.