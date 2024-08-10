Ленобласть отправила в Северную Корею почти полтысячи элитных молочных коз

Дорога до КНДР займет порядка шести дней. Все это время животных будут сопровождать ветеринары.
Ленинградская область отправила в Северную Корею элитных молочных коз в количестве 447 голов. Животные будут добираться до далекой страны сперва на грузовом транспорте, а затем поездом.
Весь путь должен быть быстрым и комфортным – козы плохо переносят стресс, — сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти 10 августа.
Сопровождать животных будут областные ветеринары.
Вам будет интересно
Вес первой партии составил 31 тысячу тонн. Из Ленинградской области впервые была отправлена партия пшеницы в Бразилию. Вес отгрузки составил 31...
11.06.2024 258