Ленобласть отправила в Северную Корею почти полтысячи элитных молочных коз

Дорога до КНДР займет порядка шести дней. Все это время животных будут сопровождать ветеринары.

Ленинградская область отправила в Северную Корею элитных молочных коз в количестве 447 голов. Животные будут добираться до далекой страны сперва на грузовом транспорте, а затем поездом.

Весь путь должен быть быстрым и комфортным – козы плохо переносят стресс, — сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти 10 августа.

Сопровождать животных будут областные ветеринары.