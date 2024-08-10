Ленобласть отправила в Северную Корею почти полтысячи элитных молочных коз

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Дорога до КНДР займет порядка шести дней. Все это время животных будут сопровождать ветеринары. 

Ленинградская область отправила в Северную Корею элитных молочных коз в количестве 447 голов. Животные будут добираться до далекой страны сперва на грузовом транспорте, а затем поездом.

Весь путь должен быть быстрым и комфортным – козы плохо переносят стресс, — сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти 10 августа.

Сопровождать животных будут областные ветеринары.

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