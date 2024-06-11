Вес первой партии составил 31 тысячу тонн.

Из Ленинградской области впервые была отправлена партия пшеницы в Бразилию. Вес отгрузки составил 31 тысячу тонн, сообщил Центр оценки качества зерна, курируемый Россельхознадзором.

Отгрузка зерна в Бразилию из российских портов Балтийского моря была осуществлена впервые. Партию пшеницы объемом 31 тыс. тонн проверили в испытательной лаборатории Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Результаты исследований подтвердили соответствие российской пшеницы требованиям страны-импортера», — рассказал глава Центра Руслан Хасанов.