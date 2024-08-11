В Роскачестве назвали критичные для управления автомобилем неисправности

Некоторые неисправности в автомобиле могут быть критичными и недопустимыми для управления транспортом, напомнили эксперты Роскачества.
Специалисты напоминают, что полный перечень нарушений приведен в Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.
«Нельзя выезжать на дорогу, если тормоза не обеспечивают выполнение нормативов эффективности торможения, нарушена герметичность в гидравлическом тормозном приводе, нарушена герметичность приводов, шланги системы имеют перегибы и перекручивания, имеются другие видимые повреждения», — отметили в Роскачестве.
Кроме того, неисправностью считается нарушение комплектности устройств освещения. Автовладельцу штраф могут выписать за установленные зимние покрышки летом, подтекание масла или бензина.
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02.08.2024 129
В Роскачестве напомнили, что ответственность за исправность автомобиля несет его владелец.