Стоимость обслуживания автомобилей в России выросла на 31 % – СМИ

Средний чек за ремонт и обслуживание автомобилей за 2024 год составил 9,6 тысячи рублей. Это на 31,4 % выше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщают «Известия».

Средняя сумма, потраченная автовладельцами на ремонт и обслуживание нового автомобиля (0-3 года), выросла до 8,5 тысячи рублей (+28 % за год). Для автомобилей возрастом 4-5 лет сумма составляет 9,5 тысячи рублей (+26 % за год).

Для автомобилей возраста 6-9 лет стоимость обслуживания и ремонта увеличилась до 10,3 тысячи рублей (+29 % за год). Для машин 10-14 лет – до 10,7 тысячи рублей (+32 % за год). Это самая большая средняя сумма за один визит на СТО среди всех возрастов машин.

Эксперты полагают, что стоимость услуг растет из-за кадрового голода в отрасли и увеличения зарплат сотрудников автосервисов. А водитель, один раз заехав на обслуживание, пытается закрыть сразу максимум вопросов по автомобилю.