Белгородский губернатор объявил о начале «перемещения» людей из района из-за ВСУ

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков объявил о «перемещении» людей из-за активности врага на границе Краснояружского района. Ранее он сообщил, что многие жители поселка Красная Яруга и близлежащих сел решили временно покинуть свои дома.

«У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района. <…> Для того чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места», – рассказал Вячеслав Гладков

Поселок Красная Яруга находится рядом с Курской областью, недалеко от Суджи. По словам губернатора, местные жители решили временно покинуть свои дома.

Бои с ВСУ в Курской области идут с 6 августа. Минобороны сообщает о предотвращении попыток прорыва украинских сил. А МЧС – об эвакуации более 76 тысяч человек. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО.