Ученые: всего 2 вопроса помогут оценить шансы человека на отказ от курения

Специалисты разработали новую систему оценки шансов человека на отказ от вредной привычки.

Ученые предложили новый метод оценки шансов человека на возможность бросить курить. Метод сводится всего к двум вопросам, на которые нужно ответить человеку с вредной привычкой.

Так, для этого курильщикам необходимо ответить, как скоро после пробуждения они выкуривают первую сигарету и сколько у них уходит в день сигарет.

За время исследований специалисты смогли очень точно предсказать, как скоро желающий бросить курить откажется от вредной привычки.