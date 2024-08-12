Ученые: всего 2 вопроса помогут оценить шансы человека на отказ от курения

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Специалисты разработали новую систему оценки шансов человека на отказ от вредной привычки.

Ученые предложили новый метод оценки шансов человека на возможность бросить курить. Метод сводится всего к двум вопросам, на которые нужно ответить человеку с вредной привычкой.

Так, для этого курильщикам необходимо ответить, как скоро после пробуждения они выкуривают первую сигарету и сколько у них уходит в день сигарет.

За время исследований специалисты смогли очень точно предсказать, как скоро желающий бросить курить откажется от вредной привычки.

Вам будет интересно
Ученые: всего 2 вопроса помогут оценить шансы человека на отказ от курения ученые, курение, Вредные привычки
Российские учёные вывели новые вещества, обладающие противораковой активностью
Специалисты Марийского государственного университета совместными усилиями с экспертами Института нефтехимии и катализа РАН разработали новые препараты, которые обладают активностью против...
09.08.2024 105
Автор