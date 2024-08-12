В Курской области в плен захвачен ВСУшник: боевик сознался в преступных приказах

Украинский военнослужащий заявил, что командование разрешило открывать огонь по мирным жителям.

ФСБ РФ опубликовало кадры допроса украинского военнослужащего, захваченного в плен в Курской области. Боевик заявил, что командование разрешило открывать огонь на поражение по мирным жителям, оказывающим сопротивление.

В ходе опроса пленный сообщил, что им было приказано в случае оказания местным населением сопротивления расстреливать всех на месте. При заходах в населенные пункты Курской области военнослужащие ВСУ занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести, — передает ФСБ РФ.

Пленный ВСУшник заявил, что цель атаки — дойти до Курска, а затем и до Белгорода, чтобы «захватить побольше территорий» и в итоге обменять их в ходе мирных переговоров.

Также украинский боевик заявил, что в составе подразделений, напавших на Курскую область, есть иностранные военные из Великобритании, Франции и Польши.