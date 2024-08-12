За биометрические данные россиян в даркнете стали просить больше денег

Российская биометрия стала дороже чуть более чем в 1,6 раза.

В теневом сегменте интернета биометрические данные россиян стали дороже, выяснило агентство ТАСС. За эти сведения в даркнете теперь просят в более чем в 1,6 раза больше.

Так, если раньше биометрия россиян стоила шесть тысяч рублей, то теперь хакеры требуют за эти данные 10 тысяч.

Агентство , ссылаясь на экспертов, отмечает, что биометрию мошенники используют для составления профилей потенциальных жертв.