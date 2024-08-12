Действие ОСАГО будет расширено на территорию Белоруссии

Россиянам, отправляющимся в республику на своих машинах, не придется отдельно покупать страховой полис.
Российские полисы ОСАГО будут действительны на территории Белоруссии. Об этом 12 августа сообщило Правительство РФ.
Действие полисов расширят уже 1 октября 2024 года. Покупать дополнительную страховку гражданам РФ при поездках в республику не придется.
Подготовлен законопроект, который позволит автовладельцам расширить покрытие ОСАГО на территорию Белоруссии. Таким образом, им не придется платить за дополнительную страховку: компенсации при ДТП будут включены в существующую, – указано в сообщении.
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