Действие ОСАГО будет расширено на территорию Белоруссии

Россиянам, отправляющимся в республику на своих машинах, не придется отдельно покупать страховой полис.

Российские полисы ОСАГО будут действительны на территории Белоруссии. Об этом 12 августа сообщило Правительство РФ.

Действие полисов расширят уже 1 октября 2024 года. Покупать дополнительную страховку гражданам РФ при поездках в республику не придется.

Подготовлен законопроект, который позволит автовладельцам расширить покрытие ОСАГО на территорию Белоруссии. Таким образом, им не придется платить за дополнительную страховку: компенсации при ДТП будут включены в существующую, – указано в сообщении.