Крупные ретейлеры заморозят цены на некоторую электронику по просьбе ФАС

Правда, цены зафиксируют лишь на месяц и только на отдельные позиции.

Несколько крупных ретейлеров России поддержали инициативу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о заморозке цен на некоторую электронику.

Как сообщили в ведомстве, цены зафиксируют с конца августа по конец сентября на отдельные позиции. При этом перечень товаров, стоимость которых будет заморожена, уже составляется торговыми сетями.

Это поможет предотвратить рост стоимости товаров, повысит их доступность и окажет положительное влияние на рынок, — добавили в ФАС.