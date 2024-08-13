Крупные ретейлеры заморозят цены на некоторую электронику по просьбе ФАС

Правда, цены зафиксируют лишь на месяц и только на отдельные позиции.
Несколько крупных ретейлеров России поддержали инициативу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о заморозке цен на некоторую электронику.
Как сообщили в ведомстве, цены зафиксируют с конца августа по конец сентября на отдельные позиции. При этом перечень товаров, стоимость которых будет заморожена, уже составляется торговыми сетями.
Это поможет предотвратить рост стоимости товаров, повысит их доступность и окажет положительное влияние на рынок, — добавили в ФАС.
Вам будет интересно
Неутешительный прогноз представили в университете «Синергия». Доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Татьяна Суворова не исключает рост цены за литр бензина АИ-95...
12.08.2024 63