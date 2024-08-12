В России возможно подорожание бензина АИ-95 до 70 руб. за литр — СМИ

Неутешительный прогноз представили в университете «Синергия».

Доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Татьяна Суворова не исключает рост цены за литр бензина АИ-95 до 70 рублей. По крайней мере, повышение стоимости топлива возможно в Москве.

В беседе с «Газетой.ру» эксперт подчеркнула, что рост цен на бензин летом в столичном регионе обусловлен, в том числе сезоном отпусков и сбором урожаев у дачников. Однако теперь добавляются и геополитические причины.

Сегодня добавились причины, обусловленные текущей геополитической ситуацией: разрешение на экспорт бензина в РФ после ранее введенного запрета, проблемы с железнодорожным транспортом и транспортировкой топлива, сокращение выпуска нефти. К сожалению, ощутимого снижения стоимости бензина в 2024 году ждать не стоит, цены на бензин будут расти, — заявила Суворова.