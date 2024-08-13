Водителям объяснили, нужно ли менять аптечку в авто после обновления требований к ее составу

С 1 сентября начнет действовать новый закон, предполагающий обновленный состав автомобильных аптечек.

Обновление Минздравом требований к составу автомобильных аптечек не говорит о том, что водителям необходимо будет их менять. Об этом в беседе с RT заявил эксперт «Авто.ру» Валерий Арутин.

Нынешние аптечки будут считаться легитимными до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года. Кроме того, в рамках текущего законодательства аптечка не является обязательным элементом комплектации автомобиля — штрафа за её отсутствие не предусмотрено. Не требуется она и при техосмотре. Впрочем, её всегда стоит держать в машине, как и огнетушитель, — уверен эксперт.

Отметим, изменения требований к составу аптечки вступят в силу 1 сентября этого года. Новые требования предполагают, что водители должны будут возить с собой медицинские маски и перчатки, маску для сердечно-легочной реанимации, жгут для остановки кровотечения, марлевый бинт, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло, пара ножниц для перевязки и пара хирургических ножниц.