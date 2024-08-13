Четверть всей прибыли французской Leroy Merlin пришлась на Россию

Автор: Анастасия Щербакова
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25% дохода иностранная компания по итогам 2023 года получила именно в нашей стране.

Французская компания Leroy Merlin отчиталась о своих доходах за прошлый год. Согласно опубликованным данным, 25% прибыли пришлось на дочернее предприятие бренда в России.

Как выяснил «Коммерсантъ», общая выручка с продаж компании в мире составила 30,2 млрд евро, а в России — 6,1 млрд (чистая прибыль — 287,4 млн евро).

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05.08.2024 173
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