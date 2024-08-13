Ночные температуры в 47-м регионе с каждым днем становятся все ниже.

Заморозки в темное время суток в Ленинградской области становятся все ближе. Согласно прогнозу МЧС, в ночь на 14 августа столбики термометров местами в регионе покажут всего +7 градусов.

Ночью преимущественно без осадков, местами туман. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +7…+12 гр., у водоемов до +15 гр., днем +20…+25 гр. Атмосферное давление будет повышаться, — передает прогноз МЧС.