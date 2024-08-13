Яркое северное сияние запечатлели в Ленобласти – фото

В ночь на 13 августа жители Ленинградской области могли наблюдать яркие зеленые, розовые и красные лучи северного сияния.

Фотографии из Тосненского района опубликованы в telegram-канале «Астро Фото Болото».

«Безусловно ночь волшебная. Не часто и Персеиды, и магнитные бури накладываются. Мы ждали множественные выбросы от серии вспышек и отчасти ситуация в чем-то была похожа на майские события. Сияние простиралось во все стороны, но особо ярко было видно на севере», – написали в канале