Ледовый дворец и здание МРЭО построят в Сосновом Бору

Проекты и планы по строительству обсудили глава Ленобласти и глава администрации Соснового Бора Михаил Воронков

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Как рассказал глава Ленобласти Александр Дрозденко подводя итоги встречи, Ленобласть и Росатом открывают совместное финансирование строительства Ледового дворца в городе, также скоро начнется разработка проекта МРЭО.

Продолжаем переговоры с Русалом о месте расположения глиноземного завода. По необходимости производства вопросов не может быть: сырье для производства нужно стране для победы и прогресса. Но расположение должно быть максимально экологически безопасным и стратегически правильным для развития региона и учитывать интересы жителей, — отметил глава Ленобласти.

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Сосновый Бор был основан в 1958 году, а в 1973 был пущен первый энергоблок атомной электростанции, и в тот же год Сосновый Бор получил статус города. Молодой советский атомград сейчас насчитывает 68 тысяч жителей (четвёртое место в Ленинградской области).