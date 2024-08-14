В России утвердили график школьных каникул на 2024/25 учебный год

График был утвержден Министерством просвещения РФ, однако окончательное решение о датах каникул принимают школьные педсоветы.
В России утвержден график школьных каникул на 2024-2025 учебный год по четвертям.
Так, осенью дети уйдут на отдых с 26 октября по 4 ноября, зимой — с 30 декабря по 12 января. В феврале дополнительные каникулы у первоклассников пройдут с 15 числа по 24 числа.
Тем временем весенние каникулы в следующем учебном году начнутся с 22 марта и закончатся 31.
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