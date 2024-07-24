Выпускнице из Петербурга выписали штраф за шпаргалку на ЕГЭ

Автор: Анастасия Щербакова
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Шпаргалки выпали из кармана школьницы посреди экзамена, что заметили организаторы.

Выпускнице из Санкт-Петербурга придется заплатить штраф в размере трех тысяч рублей за шпаргалку на ЕГЭ.

Как стало известно, ребенок сдавала экзамен, и в какой-то момент из ее кармана выпало несколько шпаргалок. В итоге выпускнице выписали штраф за «нарушение требований к ведению образовательной деятельности».

На суд школьница не явилась.

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21.07.2024 130
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