Выпускнице из Петербурга выписали штраф за шпаргалку на ЕГЭ

Шпаргалки выпали из кармана школьницы посреди экзамена, что заметили организаторы.

Выпускнице из Санкт-Петербурга придется заплатить штраф в размере трех тысяч рублей за шпаргалку на ЕГЭ.

Как стало известно, ребенок сдавала экзамен, и в какой-то момент из ее кармана выпало несколько шпаргалок. В итоге выпускнице выписали штраф за «нарушение требований к ведению образовательной деятельности».

На суд школьница не явилась.