Местных жителей просят соблюдать спокойствие и не приближаться к карьерам.
Жителей Выборгского района предупреждают о продолжающихся взрывных работах на местных карьерах. В период с 8:00 до 18:00 будут слышны взрывы.
Сегодня, 14 августа, в период с 8:00 до 18:00 в карьере «Эркиля», расположенном вблизи Выборга, в рамках плановых мероприятий будет производиться массовый взрыв, — указано в сообщении администрации Выборгского района.
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