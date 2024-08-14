Местных жителей просят соблюдать спокойствие и не приближаться к карьерам.

Жителей Выборгского района предупреждают о продолжающихся взрывных работах на местных карьерах. В период с 8:00 до 18:00 будут слышны взрывы.

Сегодня, 14 августа, в период с 8:00 до 18:00 в карьере «Эркиля», расположенном вблизи Выборга, в рамках плановых мероприятий будет производиться массовый взрыв, — указано в сообщении администрации Выборгского района.