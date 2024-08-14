Студия Warner Bros. возвращается в Россию — СМИ

Американская компания отправила заявку в Роспатент на регистрацию своего логотипа.
Кинокомпания Warner Bros. Entertainment, судя по всему, решила вернуться на российский рынок. Одна из крупнейших студий по производству фильмов и сериалов в мире направила заявку в Роспатент на регистрацию своего логотипа.
Как выяснило агентство «Москва», компания регистрирует товарный знак сразу по нескольким классификациям товаров и услуг. А именно: производство и показ фильмом, их трансляция в интернете и кинотеатрах; создание компьютерных игр; продажа одежды, игрушек, спортивных товаров, электроники, предметов для дома и другое.
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05.08.2024 181