Студия Warner Bros. возвращается в Россию — СМИ

Американская компания отправила заявку в Роспатент на регистрацию своего логотипа.

Кинокомпания Warner Bros. Entertainment, судя по всему, решила вернуться на российский рынок. Одна из крупнейших студий по производству фильмов и сериалов в мире направила заявку в Роспатент на регистрацию своего логотипа.

Как выяснило агентство «Москва», компания регистрирует товарный знак сразу по нескольким классификациям товаров и услуг. А именно: производство и показ фильмом, их трансляция в интернете и кинотеатрах; создание компьютерных игр; продажа одежды, игрушек, спортивных товаров, электроники, предметов для дома и другое.