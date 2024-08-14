Глава Минфина предложил сократить число госслужащих в России

При этом сокращение числа работников в государственном секторе Силуанов предлагает компенсировать увеличением зарплат оставшимся служащим.

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство выступает за сокращение числа госслужащих в России. При этом оставшимся работникам государственного сектора следовало бы увеличить заработные платы. Это, по мнению министра, также повысит и общую производительность труда чиновников.

Что можно сделать, чтобы повысить зарплату, в том числе и в государственном секторе — надо работать более производительно. То есть меньшим числом делать больше — больше получать зарплату. Мы как Минфин всегда выступали за то, что где-то нам, может быть, и не нужно такой большой численности государственного сектора. Давайте мы лучше сократим количество работников — государственных служащих — и повысим им зарплату, — цитирует Силуанова РИА Новости.