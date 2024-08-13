В Госдуму внесли проект о выплатах семьям с детьми к началу учебного года

Новую меру поддержки предлагается установить на уровне прожиточного минимума.

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий ежегодную выплату российским семьям на подготовку детей к учебному году. Согласно документу, размер материальной помощи должен равняться прожиточному минимуму, установленному в стране.

Как подчеркивает один из авторов документа, депутат Ярослав Нилов, мера поддержки направлена на семьи, в которых воспитываются дети 6-18 лет, инвалиды и учащиеся с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет.

Отметим, в 2024 году в стране прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 19 329 рублей, для детей – 17 201 рубль.