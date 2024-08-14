В Ленобласти начинается строительство самой большой в регионе ветеринарной клиники

Разрешение на проведение работ выдал региональный Госстройнадзор.

В городе Всеволожске Ленинградской области появится крупнейшая в 47-м регионе государственная ветеринарная клиника. Работы по реализации проекта начнутся в ближайшее время — разрешение уже выдано Госстройнадзором.

Ветеринарная станция на Колтушском шоссе станет центральной в Ленинградской области и будет направлена на широчайший спектр услуг, вплоть до полноценной реабилитации. Для этого в проекте предусмотрены собственные операционные, лаборатории, прививочные, кабинет физиотерапии — все для здоровья наших питомцев, — сообщил зампредседателя правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Заказчиком строительства по государственной программе «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» выступает управление строительства Ленинградской области.