В Ленобласти начинается строительство самой большой в регионе ветеринарной клиники

Разрешение на проведение работ выдал региональный Госстройнадзор.
В городе Всеволожске Ленинградской области появится крупнейшая в 47-м регионе государственная ветеринарная клиника. Работы по реализации проекта начнутся в ближайшее время — разрешение уже выдано Госстройнадзором.
Ветеринарная станция на Колтушском шоссе станет центральной в Ленинградской области и будет направлена на широчайший спектр услуг, вплоть до полноценной реабилитации. Для этого в проекте предусмотрены собственные операционные, лаборатории, прививочные, кабинет физиотерапии — все для здоровья наших питомцев, — сообщил зампредседателя правительства Ленобласти Евгений Барановский.
Заказчиком строительства по государственной программе «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» выступает управление строительства Ленинградской области.
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