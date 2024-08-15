Переигравший в Hamster Kombat житель Ломоносова «заминировал» детскую площадку

Мужчина, пристрастившийся к мобильной игре, позвонил в полицию и сообщил о бомбе на детской горке в одном из спальных районов города.
Под Петербургом полиция устанавливает личность мужчины, сообщившего минувшей ночью о минировании детской площадки.
Как выяснила «Фонтанка», звонок в полицейские участок города Ломоносова поступил поздней ночью. Неизвестный заявил, что на детской площадке заложена бомба и правоохранителям стоит поторопиться. Мотив мужчина назвал весьма неожиданный — что он переиграл в мобильную игру Hamster Kombat.
Полицейские, прибывшие по адресу, где якобы была установлена взрывчатка, обследовали местность и ничего не обнаружили.
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