Переигравший в Hamster Kombat житель Ломоносова «заминировал» детскую площадку

Мужчина, пристрастившийся к мобильной игре, позвонил в полицию и сообщил о бомбе на детской горке в одном из спальных районов города.

Под Петербургом полиция устанавливает личность мужчины, сообщившего минувшей ночью о минировании детской площадки.

Как выяснила «Фонтанка», звонок в полицейские участок города Ломоносова поступил поздней ночью. Неизвестный заявил, что на детской площадке заложена бомба и правоохранителям стоит поторопиться. Мотив мужчина назвал весьма неожиданный — что он переиграл в мобильную игру Hamster Kombat.

Полицейские, прибывшие по адресу, где якобы была установлена взрывчатка, обследовали местность и ничего не обнаружили.