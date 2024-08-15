Ford и Mazda призвали не ездить на их старых автомобилях из-за угрозы безопасности

В более чем 450 тыс. устаревших автомобилях брендов выявлена серьезная техническая неисправность.

Автоконцерны Ford и Mazda предупредили владельцев их старых автомобилей о технической неисправности. В машинах, выпущенных в 2000-х и 2010-х годах, существует риск срабатывания подушек безопасности.

Неисправность выявлена у порядка 374 тыс. автомобилей, выпускавшихся на заводах американского концерна (Ford, Lincoln и Mercury). Речь одет о некоторых моделях 2004-2014 годов, в том числе Ranger, Mustang, Ford GT, Fusions, Edge, Milan, MKZ и Zephyr.

С подобной проблемой могут столкнуться и владельцы старых автомобилей Mazda. Правда у японского бренда неисправность может быть у гораздо меньшего числа машин — порядка 83 тыс. Это модели CX-7, CX-9, RX-8 и Speed6 2003-2015 годов выпуска, пишет Интерфакс.